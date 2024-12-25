والي الخرطوم يودع الفوج الاول لمبادرة العودة إلى سنار

غادر ولاية الخرطوم الثلاثاء الفوج الأول لمبادرة العودة إلى ولاية سنار وكان في وداعها والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بمشاركة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادى عبدالسيد ومدير شرطة الولاية الفريق شرطة أمير عبدالمنعم ومدير هيئة أمن الولاية بالانابة اللواء وليد بيومى

وتأتي المبادرة بدعم من رجل الأعمال سعد بابكر ومجموعة “الانصرافي” .

والي الخرطوم أشاد بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشاركة في معركة الكرمة والتي ساهمت في إعادة ولاية سنار إلى حضن الوطن وغيرها من المناطق .

وأكد الوالي أن العودة تمثل رغبة وأشواق المواطنين بالذهاب إلى ديارهم وأعمالهم لافتاً الى جهود الداعمين لتوفير المساعدات الضرورية لتمكين الراغبين في العودة كما أعلن عن استعداد حكومة الولاية لتسخير كافة الإمكانيات لتوفير الاحتياجات للناجين من جحيم المليشيا والفارين من جحيم مليشيا التمر مشيداً بدعم الخيرين بإقامة التكايا والمطابخ الخيرية التي تعبر عن تكافل أهل السودان عند الشدائد.

من جهته أشاد ممثل مبادرة الانصرافي بمساهمات رجال الأعمال والخيرين في إنجاح برامج تخفيف معانآة الحرب مؤكدا أن هذه القافلة هي الأولى وستتبعها قوافل أخرى لدعم الراغبين في العودة إلى المناطق الآمنة.