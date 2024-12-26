تخريج الدفعات (٢٩_٣٠) فنية و(٦٠_٦١_٦٢) بيادة بمدينة التدريب بولاية نهر النيل

أكد اللواء شرطة (حقوقي) / سامي حامد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب أن الدفعات المتخرجة تعد إضافة حقيقية للشرطة السودانية وتعزيزاً للقوات في للخطوط الأمامية لمعركة الكرامة

جاء ذلك لدي تشريفه تخريج الدفعات (٢٩_٣٠) فنية و(٦٠_٦١_٦٢) بيادة بمدينة التدريب بمدينة عطبرة بحضور مدير الإدارة العامة لتدريب ضباط الصف والجنود اللواء شرطة /عبدالله أبكر آدم ومدير كلية علوم الشرطة والقانون بالإنابة اللواء شرطة / الفاضل حسبون ومدير الإدارة العامة لتدريب الضباط اللواء شرطة / عبد الحفيظ إدريس ومدير شرطة ولاية نهرالنيل اللواء شرطة (حقوقي) / سلمان محمد الطيب ومدير دائرة المعاهد والمراكز التدريبية العميد شرطه / سعد حامد حيث تقدم سيادته بالتهنئة للمتخرجين موصياً إياهم بتحمل الأمانة والتحلي بالصبر والأخلاق الحميدة والمساهمة قي تحقيق الأمن والأمان للمواطن لأن الشرطة في خدمة الشعب كما ترحم علئ شهداء الوطن في معركة الكرامة ودعا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين وشكر مدير شرطة ولاية نهرالنيل لإهتمامه بالقوة مشيداً بالجهد المبذول من المعلمين في إيصال الدفعات المتخرجة لهذا المستوى المتقدم.

اللواء شرطة /عبدالله أبكر آدم مدير الإدارة العامة لتدريب ضباط الصف والجنود أشاد بمنسوبي هيئة التدريب وإداراتها الذين لم يستكينوا رغم ظروف الحرب وعملوا على مواصلة برامجهم التدريبية حيث تم تدريب عدد من الدفعات بولايات الخرطوم والبحر الأحمر وشمال كردفان والنيل الأبيض وغيرها من الولايات مؤكدا بأنهم في الأدارة العامة لتدريب ضباط الصف والجنود سيكونون سنداً وعضداً للقوات في الخطوط الأمامية من خلال إعداد الرجال وتقدم بشكره لحكومة ولاية نهر النيل وبنك السودان والإدارة العامة للمرور ومحلية عطبرة

من جانبه أثنى اللواء شرطة (حقوقي) / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل بالدفعات المتخرجة وروحها المعنوية مؤكداً جاهزية شرطة ولاية نهرالنيل للإسهام في إنجاح كل البرامج التدريبية مهنئاً الشعب السوداني بإنتصارات القوات المسلحة وعيد الإستقلال المجيد وأعياد الشرطة السودانية.

وجدير بالذكر أن السيد رئيس هيئة التدريب ترأس الإجتماع الأول لهيئة قيادة التدريب بكل إدارتها حيث ناقش الإجتماع خطة إدارت الهيئة للعام 2025 والوقوف على ما تم إنجازه خلال العام 2024