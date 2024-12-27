في انتصار جديد للقوات المسلحة والمشتركة على مليشيا ال دقلو : مقتل ٤٥ متمردا وتدمير ٣٤ مركبةقتالية بالفاشر

حققت القوات المسلحة والقوات المشتركة والشرطة والأمن والمستنفرين والمقاومه الشعبية مسنودة بالطيران الحربي، حققوا إنتصارا كبيرا على مليشيا ال دقلو المتمرد جنوب ألفاشر بعد معركة شرسة استمرت لأربع ساعات كبدت خلالها العدو خسائر كبيرة في الارواح والعتاد تمثلت في قتل (٤٥) خمسة واربعين متمردا وجرح آخرين بجانب تدمير (٣٤) أربع وثلاثون مركبة قتالية وإستلام عدد كبير من المركبات بكامل عتادها، فيما فر من بقى منهم هاربا من أرض المعركة يجرجرون أزيال الهزيمة.

وكشفت الفرقة السادسة مشاة في ايجازها الصحفي اليومي عبر (الفيس بوك)أن الجنرال علي آدم علي يحي المشهور بجاموس قد أعلن انفصاله من تجمع قوي تحرير السودان قيادة الطاهر حجر و إنضمامه الي صفوف القوات المسلحة بقواته وكامل عتاده الحربي، مشيرة الى انضمام الجنرال جاموس سيسهم في تأمين المناطق الجنوبية من مدينة ألفاشر وسيغلق الطريق أمام المليشيا المتمردة.

وذكر الايجاز الصحفي ان الجنرال جاموس قد عبر عن إستنكاره الشديد لما قامت بها مليشيا التمرد من إنتهاكات كبيرة في حق للمواطنين، وأكد وقوفة بكامل قواته الي جانب رفاقه بميدان الكرامة، موضحة ان الجنرال جاموس قد وعد بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق حول اسباب اعلان انضمامه الي القوات المسلحة.

الي ذلك فقد كشف الايجاز الصحفي للفرقة السادسة مشاة ان تجدد قصف مليشيا آل دقلو المتمردة للأحياء الجنوبية والمستشفى السعودي للنساء والتوليد بالفاشر امس قد ادى الى تدمير غرفتي التوليد الطبيعي و القيصرية والصيدلية وعنبر تغذية الأطفال، بجانب إستشهاد عدد من النساء والمرافقين.