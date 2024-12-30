الناطق الرسمي للحكومة: تدمير الإقتصاد كان من الأهداف الاستراتيجية للمليشيا المتمردة

أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الاعيسر أن تدمير الاقتصاد السوداني كان من الأهداف الاستراتيجية والأولى للحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة على السودان، مطمئنا الشعب السوداني بأن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد تسير نحو الأفضل.

واضاف ان الحرب لم تكن على الصعيد العسكري فحسب وإنما على الصعيد الاقتصادي أيضا بدليل إستهداف المليشيا المباشر والممنهج للجهاز المصرفي ممثلا في البنك المركزي والبنوك الأخرى وسرقت العملة الوطنية وخربت المصارف منذ اللحظة الأولى للحرب.

ووقف الاعيسر على سير عمليات إستبدال العملة من فئتي الخمسمائة جنيه والألف جنيه بفرع بنك السودان المركزي ببورتسودان وكان في إستقباله محافظ بنك السودان المركزي الاستاذ برعي الصديق علي والمسؤولين بالبنك، باعثاً بتطمينات بأن العملية تمضي بشكل جيد.

وأشاد باسم اللجنة العليا لإستبدال العملة بجهود العاملين ببنك السودان المركزى والجهاز المصرفى بشكل عام على جهدهم وتفانيهم لإنجاح العملية، مبينا أن عملية إستبدال العملة عملية معقدة و تم الإشراف عليها بجدارة بقيادة محافظ البنك المركزي وفريقه العامل مؤكدا أنهم يستحقون الاشادة.