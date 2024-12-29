منظمة الدعوة الإسلامية تُشدِّد على توظيف إمكانياتها لدعم السودان

أكد مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية دعمه لحكومة وشعب السودان في مواجهة الحرب المفروضة عليهم، مجدداً التزامه بمواصلة مساندة السودان وفقاً لتوصيات الاجتماع الطارئ الذي عُقد لمتابعة الوضع الإنساني في البلاد.

وخلال انعقاد الدورة العادية الثلاثين للمجلس عبر تقنية الاتصال الإلكتروني، شدد المجلس على تسخير إمكانيات المنظمة لدعم هذه الجهود. وأشاد بالإصلاحات والبرامج التي نفذتها الأمانة العامة، موجهاً بضرورة الاستمرار في مسار الإصلاح والتطوير.

كما استعرض المجلس تقارير أداء الأمانة العامة وبعثاتها في القارة الإفريقية، حيث تمكنت من تنفيذ أكثر من 2,700 مشروع استفاد منها ما يزيد على 1.5 مليون شخص، رغم التحديات التي تواجه المنظمة.

وثمّن المجلس جهود الأمانة العامة والبعثات، ووجّه شكره لحكومات السودان وأوغندا والنيجر على استضافة مقرات المنظمة وتقديم التسهيلات اللازمة.

ناقش الاجتماع الوضع الإنساني والتنموي في إفريقيا عامة وفي السودان خاصة، بالإضافة إلى جهود الإصلاح المالي والإداري وإعادة هيكلة المنظمة وأجهزتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.