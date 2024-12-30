وزير الزراعة: الإمكانيات الزراعية المتاحة للسودان تحول دون حدوث مجاعة بالبلاد

أكد وزير الزراعة والغابات المكلف دكتور أبوبكر عمر البشرى أن الإمكانيات الطبيعية المتاحة للسودان تحول دون حدوث أي مجاعة بالبلاد، مبينا أن الجهات والمنظمات التي تروج إلى حدوث مجاعة إنما تعمل لخدمة أجندة دولية تساند مليشيا الدعم السريع.

ودحض وزير الزراعة في التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام والذي تنظمه وكالة السودان للأنباء والذي خصص للحديث حول أوضاع الأمن الغذائي في البلاد ببورتسودان اليوم، دحض التقارير التي تروج للمجاعة بالسودان موضحا بالأرقام بان السودان لن يجوع مع وجود الإمكانيات الزراعية والفرص الطبيعية المتاحة.

وقال إن السودان به حوالي (١٧٢) مليون فدانا صالحة للزراعة وقد تصل الى (٢٠٠) مليون فدانا، مضيفا أن كميات المياه المتوفرة تبلغ (١٨) مليون مترا مكعبا من مياه النيل و(٧) مليارات مترا مكعبا من مياه الخيران والانهار الموسمية، مؤكدا أن المساحة التي زُرعت خلال الموسم الصيفي تبلغ ٣٩ مليون فدانا.

وقال وزير الزراعة إنه تم الاحتفال بتدشين الحصاد مطلع نوفمبر الجاري بولاية كسلا وكشف عن أن الإنتاج المتوقع للموسم الصيفي يتراوح بين ٦ إلى ٧ ملايين طنا من المحاصيل والحبوب، مؤكدا ان هذه النسبة المتوقعة هي أكبر من الحوجة الفعلية للبلاد من الغذاء والمحاصيل والحبوب ما يدحض فرية المجاعة.

وفند وزير الزراعة المزاعم التي تقول بأن السودان به مجاعة مشيرا إلى أن أهم المحددات التي تقاس من خلالها المجاعة هي معدلات سوء التغذية ، مبينا أن كل الجهات التي تحدثت عن المجاعة بالسودان لم تجمع بيانات ولم تعمل دراسات عن سوء التغذية بالبلاد وبنت حديثها على منطلقات سياسية.

وتحدث وزير الزراعة عن تحفظات الحكومة على تقرير اللجنة الدولية للتصنيف المتكامل لمراحل الامن الغذائي (ipc)، مبينا أن المنظمة غير شفافة وتعمل على خدمة أجندة ضد السودان في عملها أدى إلى الاستغناء عن خدماتها وإنسحاب السودان من عضويتها.