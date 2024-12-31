والي الخرطوم :شمبات تمثل العمق التاريخي لبحري وسيكتمل تحريرها قريبا

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن شمبات تمثل العمق التأريخي لبحري وان تحريرها من التمرد سيكتمل قريبا وهي نقطة فارقة في سلسلة الانتصارات التي ظلت تسجلها القوات النظامية المشاركة في حرب الكرامة وترحم على الدماء العزيزة التي سالت في سبيل هذا الهدف كما حيا اصرار ابطال الكرامة وعزمهم على الزحف لتحرير كامل اراضي بحري.

جاء ذلك خلال زيارته عصر الاثنين لمواطني شمبات الذين كانوا قيد الاقامة الجبرية والحصار المفروض عليهم من قبل المليشيا وكان في إستقباله قائد منطقة الكدرو العسكرية اللواء الركن النعمان على عوض السيد ومدير شعبة استخبارات الكدرو العقيد معمر محمد الطاهر.

ورافق الوالي خلال الزيارة المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالانابة اللواء أمن عبد القادر محمد علي البشير.

واكد الوالي ان الولاية ستواصل في تقديم العون الإنساني واستعادة الخدمات ببحري.

في السياق تفقد والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان ومرافقوه العمل الجاري في مركز صحي الحلفايا لإعادة تاهيله ليقدم خدماته الصحية والعلاجية لمواطني المنطقة بعد أن شهد دمارا لكل بنياته التحتية وسرقة محتوياته كما وقف الوالي والوفد المرافق له على العمل في صيانة وتأهيل قسم شرطة حلفاية الملوك والذي قطع فيه العمل شوطا كبيرا ليباشر مهامه في حفظ الأمن والاستقرار.