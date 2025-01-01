البرهان يزور بنك السودان المركزي ويقف على سير عملية استبدال العملة

قام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الاربعاء، بزيارة تفقدية لبنك السودان المركزي، وذلك للوقوف على سير عملية استبدال العملة.

وكان في استقباله بمقر البنك، محافظ بنك السودان برعي صديق علي وعدد من مدراء الإدارات والتنفيذيين.

وإطلع رئيس المجلس السيادي على الخطة التي يجري تنفيذها من البنك المركزي، لضمان سيرعملية الإستبدال بكل سهولة ويسر.

وطاف سيادته على عدد من الإدارات والأقسام بالبنك المركزي، ووقف ميدانياً على جهود العاملين في إنجاح عملية استبدال العملة، مُشيداً بالكفاءة العالية والإرادة الصلبة التي أبداها موظفوالبنك المركزي والعاملون في القطاع المصرفي على الرغم من الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكد دعم الدولة الكامل للبنك المركزي في تنفيذ مهامه الإستراتيجية.