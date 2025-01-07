الاتحاد الاوروعربي.. الاحتفال بالاستقلال وترشيح جامعة سنار لجائزة التميز الإبداعي

نظم الاتحاد الاوروعربي للجيوماتيك بالتعاون مع جامعة سنار وشركة الحامدي للاستيراد والتصدير احتفالاَ بتدشين ترشيح جامعة سنار لجائزة التميز الإبداعي والبرنامج التنموي بالولاية على شرف الاحتفالات بانتصارات القوات المسلحة وذكرى الاستقلال تحت شعار : جهود صادقة لأجيال واعدة وذلك برعاية رجل الأعمال هيثم مصطفى الطاهر وإشراف البروفيسور عبدالرحمن أحمد إسماعيل مدير جامعة سنار وتشريف الأستاذ توفيق محمد علي والي ولاية سنار المكلف، والمهندس أحمد عباس محمد والي سنار الأسبق. .

أعرب الأستاذ توفيق محمد علي والي سنار ولاية سنار المكلف عن سعادته بترشيح الجامعة للجائزة معلناَ استجابته للتوصيات التي خرجت بها مداخلات المتحدثين فيما يتعلق بدور الجامعة تجاه نهضة الولاية في شتى المجالات وإنشاء هيئة لتنمية وتطوير الولاية بإشراف جامعة سنار .

أشاد البروفيسور عبدالرحمن أحمد إسماعيل مدير جامعة سنار بهيئة التدريس والفنيين والحرس بالجامعة لمحافظتهم على مستوى الجامعة في التميز و وحفظ قاعدة البيانات بالنظام الالكتروني واستعادتها عبر تخزين قوقل السحابي الشيء الذي انقذ بيانات الطلاب وشهاداتهم، مشيراَ إلى الدور التنموي المشرق الذي تلعبه الجامعة والانفتاح نحو المجتمع لبناء الإنسان كهدف أساسي ، ممتدحاَ تضافر جهود أبناء الولاية مع الإدارة والإدارات السابقة الذين أرسوا هذا النظام الذي حقق معايير الاتحاد الاوروعربي للجيوماتيك بترشيح الجامعة لجائزة التميز الإبداعي مما يشجع على استمرار الشراكة مع المجتمع.

وهنأ مدير الجامعة الجميع بذكرى الاستقلال وبالانتصارات التي تحققت في معركة الكرامة وقال إن هذه الانتصارات تاج على الرؤوس وان الجامعة ستظل سند للقوات المسلحة.

الدكتور حيدر السنوسي مدير مكتب أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الاوروعربي للجيوماتيك ، قدم نبذة عن الجائزة التي يمنحها الاتحاد وأبان أن الترشيح يتم وفقاَ لمعايير معينة اجتازتها الجامعة من بين ثلاثة هيئات وشركات سودانية كانت ضمن المنافسة، وثمن دور الجامعة وقال انها رغم تداعيات عدوان المليشيا المتمردة استطاعت المحافظة على شهادات الطلاب، كما قدمت الدعم للوافدين المتأثرين بالحرب، وأوصى في كلمته بالاستفادة من العلماء والباحثين فيما يختص بنسبة وتطوير الولاية .

في ذات الإطار أوضح الدكتور أحمد قنجاري نائب مدير الاتحاد بالاقليم أن مقر الفرع الإقليمي للاتحاد بتونس وقدم خلال ١٥ عاما العديد من الجوائز في مجال التميز الإبداعي مبينا ان دور الجامعات لا يقتصر على تدريس العلوم وإنما لحشد الجهود بالتنسيق مع كافة مكونات المجتمع والحكومة بمختلف أجهزتها.

المتحدثون من الخبراء وقادة القوات المسلحة والمخابرات والمقاومة الشعبية تحدثوا حول تاريخ ولاية سنار وموارد المتنوعة لا سيما في مجال الزراعة بمختلف أنماطها وسبل تطويرها بإدخال أحدث التقانات باعتبارها رأس الرمح في التنمية الشاملة .