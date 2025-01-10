سياسية
العطا ووالي الخرطوم .. دموع اليوم الأخير من امتحانات الشهادة السودانية
تفقد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا مراكز امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة لعام 202 في يومها الختامي رافقه في الزيارة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق أميرعبد المنعم ومدير عام وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد أحمد وعدد من قادة الأجهزة الأمنية ومسؤولي وزارة التربية .
وأشاد الفريق أول ياسر العطا بالدور البطولي والرسالي الذي قام به المعلمون في جميع أنحاء البلاد واصفاً إياهم بأنهم يخوضون ملحمة الكرامة من خلال تنظيم وإدارة الامتحانات رغم استمرار المعارك والتحديات الأمنية
ودعا الطلاب إلى التسلح بالعلم والمعرفة ومحاربة الجهل والتطرف الفكري من أجل توحيد الأمة السودانية ودفعها نحو التقدم في مختلف المجالات.
وأكد العطا أن السودان يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الانتصارات في مسارات العمليات والخدمات المدنية رغم المؤامرات الداخلية والخارجية وتكالب دول الشر والعملاء لتدمير البلاد .
وأكد العطا أن ما قام به المعلمون وحكومة الولاية يعكس عزم الشعب السوداني على مواجهة الصعاب وتحقيق الأهداف المنشود داعياً الطلاب إلى العمل بجدية لتحقيق أحلامهم والمساهمة في بناء وطن قوي ومزدهر
وأكد أن التعليم هو السبيل الوحيد لتخطي التحديات وتوحيد الجهود للنهوض بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة
والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اكد أن امتحانات الشهادة الثانوية بالولاية تمت بنجاح دون أي معوقات تذكر، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان بفضل تكامل الأدوار بين المؤسسات الولائية والاتحادية والأجهزة الأمنية
وأوضح الوالي أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة لضمان عدم حرمان أي طالب من الجلوس للامتحانات بما في ذلك تخصيص مراكز طوارئ لاستيعاب الطلاب الوافدين من الولايات الأخرى لافتاً الى أن التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أظهرت وطنية المعلم السودانى الذى خاض معركة من نوع آخر لانجاح الامتحانات الشهادة الثانوية حتى وصلنا الى ختامها الخميس.
سونا