العطا ووالي الخرطوم .. دموع اليوم الأخير من امتحانات الشهادة السودانية

تفقد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا مراكز امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة لعام 202 في يومها الختامي رافقه في الزيارة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق أميرعبد المنعم ومدير عام وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد أحمد وعدد من قادة الأجهزة الأمنية ومسؤولي وزارة التربية .

وأشاد الفريق أول ياسر العطا بالدور البطولي والرسالي الذي قام به المعلمون في جميع أنحاء البلاد واصفاً إياهم بأنهم يخوضون ملحمة الكرامة من خلال تنظيم وإدارة الامتحانات رغم استمرار المعارك والتحديات الأمنية

ودعا الطلاب إلى التسلح بالعلم والمعرفة ومحاربة الجهل والتطرف الفكري من أجل توحيد الأمة السودانية ودفعها نحو التقدم في مختلف المجالات.

وأكد العطا أن السودان يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الانتصارات في مسارات العمليات والخدمات المدنية رغم المؤامرات الداخلية والخارجية وتكالب دول الشر والعملاء لتدمير البلاد .

وأكد العطا أن ما قام به المعلمون وحكومة الولاية يعكس عزم الشعب السوداني على مواجهة الصعاب وتحقيق الأهداف المنشود داعياً الطلاب إلى العمل بجدية لتحقيق أحلامهم والمساهمة في بناء وطن قوي ومزدهر

وأكد أن التعليم هو السبيل الوحيد لتخطي التحديات وتوحيد الجهود للنهوض بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اكد أن امتحانات الشهادة الثانوية بالولاية تمت بنجاح دون أي معوقات تذكر، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان بفضل تكامل الأدوار بين المؤسسات الولائية والاتحادية والأجهزة الأمنية