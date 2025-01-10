سفير السودان لدى إثيوبيا: ندعو دول الجوار لوقف تمرير الدعم القادم لمليشيا الدعم السريع

دعا السفير الزين إبراهيم حسين، سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدي الاتحاد الأفريقي دول الجوار السوداني التي تساهم في تمرير الدعم العسكري واللوجستي لمليشيا الدعم السريع، وطالب الدول “دون ذكر تفاصيل ” بعدم تسهيل وصول الدعم عبر مختلف مطاراتها الى مليشيا الدعم السريع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير الزين إبراهيم حسين بمقر السفارة السودانية بأديس أبابا الخميس.

وأشار الزين إلى ان بيان الحكومة الأمريكية أمس والذي ندد بانتهاكات الدعم السريع يعتبر أول بيان صريح يتطرق لانتهاكات الدعم السريع، على الرغم من أن انتهاكات الدعم السريع كانت واضحة ونددت بها العديد من المجتمعات الدولية والمنظمات.

ووصف السفير ما قامت به مليشيا الدعم السريع من حرب في السودان يوم 15 أبريل 2023 والتي قال أنها تحولت الي تمرد واستهدفت كل السودان من مواطنين ومؤسسات، وصفها بأنها عبارة عن إنقلاب ضد القوات المسلحة والبلاد والمواطن، والتي أدت بدورها لتدمير البنية التحتية للبلاد وتهجير العديد من المواطنين.

وبحسب السفير الزين، قدر عدد النازحين داخليا جراء الحرب ب12 مليون سوداني نزحوا من مناطقهم، التي كانت تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع ، ولجأوا للمناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني.

وفيما يخص عودة عضوية السودان للاتحاد الافريقي، أكد بان الاتحاد الافريقي لم يبعث بأي رسالة حتى الآن، سوى التعميم المتداول لكافة الدولة المشاركة وهو برتكول متبع من قبل، وهو ما يوضح عدم مشاركة السوادن في القمة القادمة، وأكد أنه كان يمكن أن يسمح للجهات المختصة بالزراعة والانسان والصحة والغذاء بالمشاركة، لأنها لجان فنية تختص بانسان أفريقيا والسودان مؤسس للاتحاد الأفريقي.