مسيرات عفوية بمدينة عطبرة لتحرير عاصمة الجزيرة

خرج مواطنو مدينة عطبرة، بالتزامن مع أهالي مدينة بربر وأريافها المختلفة، في مسيرات جماهيرية حاشدة تعبيرًا عن فرحتهم العارمة والممزوجة بدموع الفرح عقب نبأ تحرير مدينة ود مدني، التي تعد القلب النابض لولاية الجزيرة.

وجابت المسيرات الشوارع الرئيسية للمدينة، وسط هتافات مؤيدة وداعمة للجيش السوداني وجميع القوات التي ساندته، بينما ارتفعت الأعلام السودانية عالياً في أجواء مفعمة بالوطنية.

وعبر عدد من المشاركين عن دعمهم المطلق للقوات المسلحة واستعدادهم للوقوف خلفها حتى يتم تحرير كامل تراب السودان من دنس التمرد.

وقال علاء الدين محمد الحسن، أحد المشاركين في المسيرة، ويعمل في مجال الأعمال الحرة: “تحرير مدينة ود مدني يمثل بداية انهيار المليشيا المتمردة في كل السودان، ويعني عودة مواطني الجزيرة إلى منازلهم التي اغتصبتها تلك المليشيات المتمردة.”

جدير بالذكر أن المسيرات شملت جميع فئات المجتمع، من أطفال وشباب ونساء وكبار السن، بالإضافة إلى النازحين في المدينة، حيث عبّر الجميع عن فرحتهم بتحرير عاصمة الجزيرة وقراها.

سونا