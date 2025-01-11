الخارجية تهنئ الشعب السوداني بمناسبة استعادة مدني

تتقدم وزارة الخارجية بأسمى التهاني إلى الشعب السوداني الصامد، وإلى القوات المسلحة والقوات المشتركة الباسلة، بمناسبة الانتصار العظيم الذي تحقق اليوم باستعادة مدينة ود مدني الشامخة، رمز التاريخ والوطنية والثقافة السودانية.

لقد جسدت معركة تحرير ود مدني ملحمة وطنية خالدة، عكست تلاحم الشعب السوداني بأسره حول قواته المسلحة في وحدة مبهرة. ويعد هذا الانتصار بداية نهاية الكابوس الذي أثقل كاهل السودان على مدى قرابة العامين، والمتمثل في المليشيا الإرهابية المتمردة.

نسأل الله الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والمجد والعزة لشعب السودان العظيم.