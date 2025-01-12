سياسية
الحملة الشعبية لإدانة مليشيات الدعم السريع منظمة إرهابية تؤكد وقفتها الثابتة خلف القوات المسلحة
أكد رئيس الحملة الشعبية لإدانة مليشيات الدعم السريع منظمة إرهابية، المستشار مجدي أحمد المصطفى وقوفهم الثابت خلف المؤسسة العسكرية بمختلف تشكيلاتها وهي تقف سداً منيعاً في حماية الوطن والمواطن، دفاعاً عن الأرض والعرض، وفقاً لمسؤولياتها الوطنية والدستورية.
واضاف المستشار مجدي في تصريح (لسونا) انه بات واضحاً للجميع أن العدوان الغاشم الذي تقوده مليشيات التمرد مدعومة بعناصر متعددة الجنسيات يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار السودان وتدمير مقدراته، معلنا الرفض القاطع لأي محاولة لتمرير أجندات تهدد سلامة البلاد ووحدتها.
وقال المصطفى نحث الشعب السوداني الباسل على الإستمرار في الوقوف صفاً واحداً خلف قواته المسلحة، ودعمها بكل السبل الممكنة في معركة السودان ضد الإرهاب والتمرد، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بإدانة صريحة وواضحة لمليشيات التمرد ومن يقف وراءها من أفراد أو كيانات.
وقال “نتوجه برسالة للعالم أن السودان اليوم يخوض معركة وجود؛ معركة تمثل إرادة أمة كاملة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي، ونحن في الحملة الشعبية نؤكد أن الدعم الشعبي لقواتنا المسلحة الوطنية لن يتوقف، وسنواصل جمع التأييد على المستوى المحلي والدولي لإدانة هذا العدوان الإرهابي والتصدي له بكل الوسائل المتاحة، ولن تثنينا المؤامرات عن دعم جيشنا الباسل في مسيرة الدفاع عن السودان، وسنبقى نعمل على تعزيز الاصطفاف الوطني ضد التمرد والإرهاب حتى يتحقق النصر ، ويعود السودان آمناً مستقراً في كنف وحدته الوطنية”.
سونا