الحملة الشعبية لإدانة مليشيات الدعم السريع منظمة إرهابية تؤكد وقفتها الثابتة خلف القوات المسلحة

أكد رئيس الحملة الشعبية لإدانة مليشيات الدعم السريع منظمة إرهابية، المستشار مجدي أحمد المصطفى وقوفهم الثابت خلف المؤسسة العسكرية بمختلف تشكيلاتها وهي تقف سداً منيعاً في حماية الوطن والمواطن، دفاعاً عن الأرض والعرض، وفقاً لمسؤولياتها الوطنية والدستورية.

واضاف المستشار مجدي في تصريح (لسونا) انه بات واضحاً للجميع أن العدوان الغاشم الذي تقوده مليشيات التمرد مدعومة بعناصر متعددة الجنسيات يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار السودان وتدمير مقدراته، معلنا الرفض القاطع لأي محاولة لتمرير أجندات تهدد سلامة البلاد ووحدتها.

وقال المصطفى نحث الشعب السوداني الباسل على الإستمرار في الوقوف صفاً واحداً خلف قواته المسلحة، ودعمها بكل السبل الممكنة في معركة السودان ضد الإرهاب والتمرد، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بإدانة صريحة وواضحة لمليشيات التمرد ومن يقف وراءها من أفراد أو كيانات.