التربية بالشمالية تعلن نتيجة الشهادة المتوسطة للعام 2024م بنسبة نجاح 97.9%

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السبت بدنقلا نتيجة الشهادة المتوسطة للعام 2024م وبلغت نسبة النجاح العام 97.9% وأحرزت التلميذة رتاج جعفر جمعة من مدرسة عبد المتعال بنات بمحلية دنقلا المرتبة الأولى على مستوى الولاية بمجموع 280 درجة فيما أحرز التلميذ عبد الله حسين الحاج من مدرسة القولد قبلى بنين المركز الأول على مستوى التلاميذ الوافدين بمجموع 280 درجة.

وجاءت محلية القولد في المركز الأول على مستوى محليات الولاية بنسبة نجاح بلغت 99.3% تليها مباشرة محلية البرقيق بنسبة نجاح 98.9% وأحرزت محلية دلقو المرتبة الثالثة بنسبة نجاح 98.2% وحققت وحدة دلقو الإدارية المركز الأول على مستوى الوحدات الادارية بنسبة نجاح بلغت 100% تليها وحدة القولد الإدارية بنسبة نجاح 99.8% ثم وحدة كريمة الإدارية بنسبة نجاح 99.6% وأحرزت مدرسة عبد المتعال بنات بمحلية دنقلا المرتبة الأولى على مستوي مدارس الولاية الحكومية بنسبة نجاح 100% واحتلت مدرسة كريمة بنات بمحلية مروي المركز الثاني ومدرسة بيرم بنات بمحلية حلفا المركز الثالث فيما جاء معهد دنقلا النموذجي في المرتبة الأولي علي مستوي المدارس الخاصة ومدارس نمبرون في المركز الثاني .

وهنأ والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله في كلمته في المؤتمر الصحفي حكومة الولاية واللجنة الامنية ووزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم بالمحليات والمعلمين والمعلمات وشركاء التعليم والتلاميذ الناجحين وأسرهم ومجتمع الولاية بهذه النتيجة المشرفة.

وأكد أن حكومة الولاية تضع التعليم في سلم أولوياتها وأشار إلى أنه وبفضل الله تعالى أولا ثم بجهود وارادة وعزيمة الجميع استطاعت الولاية تجاوز كافة التحديات والظروف والعبور بالعام الدراسي لبر الأمان وحيا الوالي تضحيات ومجاهدات القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة وبشر بقرب تطهير مدينة ود مدني من دنس المتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين.

وقال إن حكومته حريصة على الايفاء بحقوق المعلمين والعاملين في الخدمة المدنية.

من جانبه تقدم مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الاستاذ التجاني إبراهيم محمد عز الدين بالشكر والتقدير لحكومة الولاية والأجهزة الأمنية وكافة المؤسسات والقطاعات والفعاليات التي دعمت وساندت العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأكد أن نتيجة الشهادة المتوسطة للعام 2024 تعتبر نتيجة مشرفة ومميزة.