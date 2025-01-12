اتحاد المصارف يقدم التهئنة بمناسبة استعادة مدني

تقدم رئيس وأعضاء اتحاد المصارف السوداني بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعبره إلى القوات المسلحة السودانية الباسلة، وجهاز الأمن والمخابرات، والقوات المشتركة، والقوات النظامية الأخرى،والمستنفرين وللشعب السودانى الأبي، بمناسبة تطهير مدينة ود مدني السني، قلب الجزيرة النابض، من دنس التمرد.

وأوضح الاتحاد في بيان له إن هذا النصر المؤزر الذي تحقق بفضل الله تعالى تم بجهود وتضحيات الأبطال و هو دليل حي على التكاتف الوطني، والإرادة الصلبة، والصمود في وجه التحديات. لقد جسّد أبناء السودان المخلصون أسمى معاني البسالة والتفاني في ملحمة بطولية سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، دفاعًا عن أرض الوطن وكرامته وسيادته.