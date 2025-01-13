الشرطة: الإسراع فى توفير الخدمات الشرطية لمواطنى ولاية الجزيرة

ترأس الفريق اول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم الاجتماع الطارئ لهيئة الإدارة بقوات الشرطة بحضور الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام وبكامل عضوية الهيئة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) ان الإجتماع وعلى خلفية إسترداد مدينة ود مدنى أشاد بدور قوات الشرطة التى شاركت فى معركة التحرير كما ناقش الإجتماع خطة شرطة ولاية الجزيرة لتعزيز ألأمن والإستقرار بالولاية ببسط خدماتها الجنائية والأمنية وخدمات الجمهور وإعادة الإنتشار وقد أمن على الخطة ووجه رؤوساء الهيئات المعنية بالإسراع بدعم شرطة الولاية بقوات إضافية وتوفير معينات العمل وإحتياجاته من الأليات والمركبات والوقود والأسلحة والذخائر وأجهزة الإتصال وإحتياجات الإعاشة بجانب العمل على إعادة تشغيل مستشفي الشرطة مدنى لتقديم خدماتها لمنسوبي شرطة الولاية والمواطنين وإستئناف خدمات الجوازات والسجل المدني والمرور بحاضرة الولاية كما وجه الإجتماع بنقل قيادة قوات الإحتياطى المركزى الى ولاية الجزيزة برئاسة القطاع (13) مدنى حتى تسهم فى تحقيق الأمن والإستقرار ودعم العملية الأمنية.

المكتب الصحفي للشرطة