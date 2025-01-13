مواطنو مدني المحررة يطالبون الجيش والقوات المساندة بمواصلة دحر المليشيا بنفس وتيرة تحرير مدني

دعا مواطنو مدينة مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، القوات المسلحة والقوات المشتركة وكافة القوات المساندة إلى مواصلة الجهود لدحر مليشيا الدعم السريع الإرهابية من جميع أنحاء البلاد، بنفس العزيمة التي أظهروها في تحرير عاصمة الولاية وعدد من المناطق الأخرى فيها.

وأعرب المواطنون، خلال مشاركتهم الأحد في احتفالات ولاية الجزيرة بتحرير مدينة مدني، عن إدانتهم الشديدة للجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بحق سكان الولاية. وأشاروا إلى أن هذه المليشيا اقترفت أبشع الجرائم التي لم يشهدها التاريخ من قبل.

وفي تصريحات لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أكد المواطنون دعمهم الكامل للقوات المسلحة والقوات المساندة حتى يتم القضاء نهائيًا على عناصر المليشيا. وسردوا تفاصيل الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها على يد مليشيا الدعم السريع، مشددين على رفضهم التام لأي شكل من أشكال التعايش مع هذه المليشيا في المستقبل، ومطالبين بضرورة الحسم الكامل لها.

وأوضح المواطنون أنهم شعروا بالحرية للمرة الأولى بعد دخول الجيش إلى المدينة، مشيرين إلى أنهم عاشوا أكثر من عام في حالة من الرعب والإرهاب المستمر بسبب ممارسات المليشيا التي شملت القتل والنهب والاغتصاب والتعذيب بحق المواطنين.