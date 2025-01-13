وزير التربية يدشن بداية كنترول الشهادة الثانوية في عطبرة

ورحب الوزير بالمعلمين المشاركين في هذه المرحلة من أعمال الكنترول ووصف امتحانات هذا العام بالملحمة وقال انها تحدي قبله المعلمون بصدر رحب وتولوا مهمة انجازه وشاركوا في جميع مراحله رغم الظروف التي مروا بها جراء حرب المليشا المتمردة فمنهم من شرد ومنهم من تم اعتقاله ومنهم من قتل واضاف قائلا نوصيكم بمواصلة هذه الجهود في اعمال الكنترول والتصحيح حتى اعلان النتيجة والسرعة في انجاز العمل، لأن كل الاسر السودانية تنظر ثمرة جهدكم مشيرا الى أن المجتمع السوداني يحترم المعلم ويقدره ويعتبره قدوة فيجب علينا ان نرسخ هذه القيم لأن السودان يحتاج الى قدوات.