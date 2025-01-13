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وزير التربية يدشن بداية كنترول الشهادة الثانوية في عطبرة
دشن د. احمد خليفة عمر وزير التربية والتعليم المكلف صباح الأحد بمدينة عطبرة بداية العمل في كنترول الشهادة الثانوية مرحلة تفريغ اوراق الاجابة .
ورحب الوزير بالمعلمين المشاركين في هذه المرحلة من أعمال الكنترول ووصف امتحانات هذا العام بالملحمة وقال انها تحدي قبله المعلمون بصدر رحب وتولوا مهمة انجازه وشاركوا في جميع مراحله رغم الظروف التي مروا بها جراء حرب المليشا المتمردة فمنهم من شرد ومنهم من تم اعتقاله ومنهم من قتل واضاف قائلا نوصيكم بمواصلة هذه الجهود في اعمال الكنترول والتصحيح حتى اعلان النتيجة والسرعة في انجاز العمل، لأن كل الاسر السودانية تنظر ثمرة جهدكم مشيرا الى أن المجتمع السوداني يحترم المعلم ويقدره ويعتبره قدوة فيجب علينا ان نرسخ هذه القيم لأن السودان يحتاج الى قدوات.
وهنأ الوزير القوات المسلحة والقوات المشتركة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة والمستنفرين بالانتصارات التي تحققت في الجزيرة وتحرير مدينة ود مدني مشيرا الى ان عودتها لحضن الوطن تمثل انتصار عزة وكرامة للشعب السوداني.
من جانبه ترحم الاستاذ عماد عبدالقادر مدير الادارة العامة لامتحانات السودان على روح المرحوم محمود سر الختم الحوري الذي وعد بقيام الامتحانات خلال العام 2024 وان هذا الوعد كان تحديا لادارة الامتحانات وقبلت هذا التحدي وانجزت عمل اعداد وطباعة الامتحانات في ظرف 21 يوما فقط وهي في الظروف السابقة كانت تنجز خلال 45 يوما .
وتمنى عماد للمعلمين المشاركين التوفيق في هذا العمل القومي الهام واوصاهم بالدقة والاتقان.
سونا