والي الشمالية يؤكد إهتمام الدولة ورعايتها لأسر الشهداء

أشاد والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها، مثمنًا تضحياتها الكبيرة من أجل عزة وكرامة الوطن والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ومشيدًا بالانتصارات التي تحققها في مختلف محاور القتال.

جاء ذلك خلال تدشينه يوم الثلاثاء بمحلية القولد برنامج كسوة الشتاء لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، الذي تنظمه منظمة الشهيد بالمحلية بالتنسيق مع المقاومة الشعبية، بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية ولجنة الأمن.

وتوجه والي الولاية بالدعاء والرحمة على أرواح الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والعرض، مقدرًا جهود كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج. كما أعلن تخصيص ألفي فدان لمنظمة الشهيد بالمحلية لاستثمارها، بجانب ثلاثة أفدنة إضافية لتسكين أسر الشهداء. وأثنى الوالي على جهود المعلمين في إنجاح العام الدراسي، مهنئًا محلية القولد بتحقيق المرتبة الأولى بين المحليات في امتحانات الشهادة المتوسطة بنسبة نجاح بلغت 99.3%.

من جهتها، أكدت الأستاذة منال مكاوي إبراهيم، الأمينة العامة للشؤون الاجتماعية ورئيسة لجنة الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، التزامها برعاية أسر الشهداء. وأشارت إلى دور محلية القولد في تقديم تضحيات وطنية كبيرة عبر مختلف الفترات الزمنية.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمحلية القولد، الأستاذ عبد المجيد دهب شاهين، أن برنامج كسوة الشتاء يستهدف دعم 37 أسرة من أسر الشهداء، و10 جرحى، و5 أسرى. ووجه التحية لمجتمع المحلية على دعمه وتفاعله الكبير مع البرنامج، مؤكدًا استمرار رعاية المحلية الكاملة لأسر الشهداء.