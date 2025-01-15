الاتحاد الاوروعربي للجوماتيك يمنح مدير عام ضرائب اقليم النيل الأزرق العضوية الفخرية

منح الاتحاد الأوروعربي للجوماتيك الأستاذ حسن محمد سعيد عويس، مدير عام ضرائب إقليم النيل الأزرق، العضوية الفاعلة والفخرية تكريماً لجهوده.

وأكد عويس في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن هذا التكريم يمثل تقديراً لمؤسسات الضرائب في جميع أنحاء السودان، ويعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد القومي والمساهمة في معركة الكرامة لترسيخ وحدة البلاد وحفظ أمنها. كما أعرب عن شكره للاتحاد الأوروعربي، مشيداً بأدواره الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، أوضح بروفيسور محمد العياري، رئيس الاتحاد، أن منح العضوية يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك والشراكات الذكية مع المؤسسات والأفراد. وأضاف أن الترشيح تم بناءً على توصيات مكتب الشرق الأوسط، استناداً إلى تقارير تُبرز الأنشطة الإدارية والإنسانية المتميزة للأستاذ عويس، إضافة إلى إسهاماته في مجال الجودة.

سونا