كتيبة الفرقان بالشمالية تسير قافلة الدعم والاسناد للمقاتلين في الخطوط الأمامية

سيرت كتيبة الفرقان بالولاية الشمالية الثلاثاء قافلة دعم وإسناد للمقاتلين في الخطوط الأمامية تحت شعار: (تمضي قوافل الفرقان بثبات لحمى الأوطان). أقيمت مراسم وداع القافلة في مدينة دنقلا بحضور ممثل والي الولاية، المدير التنفيذي لمحلية دنقلا د. مكاوي الخير الوقيع، ورئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الفريق الركن مهندس د. صالح يسن صالح، وممثل القوات المسلحة قائد قوات الاحتياط المقدم الفاتح فضل المولى، وأمير كتيبة الفرقان المركزية المجاهد يوسف العالم، إلى جانب عدد من قيادات المقاومة الشعبية وأهالي المنطقة.

تحايا وتقدير والي الولاية الشمالية

نقل د. مكاوي الخير الوقيع تحيات وإشادة والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله بالقافلة النوعية والقائمين على تنظيمها، مثمناً تضحيات كتيبة الفرقان والمقاومة الشعبية وكتائب العمل الخاص، ومساهمات مجتمع الولاية في معركة الكرامة. وأكد استمرار دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حتى تطهير البلاد من التمرد والعملاء.

دعم متواصل من الولاية الشمالية

أكد الفريق الركن صالح يسن صالح، رئيس اللجنة العليا للاستنفار، أن كتيبة الفرقان تُعد سنداً حقيقياً للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن. وهنأ القوات المسلحة على الانتصارات المتتالية، مشيراً إلى أن الولاية الشمالية ستظل آمنة ومستقرة بفضل تكاتف الجهود ويقظة الجميع.

روح التضحية والعزيمة

من جانبه، أوضح المقدم الفاتح فضل المولى، قائد قوات الاحتياط، أن القوات المسلحة تمضي بثبات من نصر إلى نصر، مشيداً بروح التضحية والفداء التي يجسدها الشعب السوداني في دعمه وإسناده للجيش. وأكد أن معركة الكرامة هي معركة كل سوداني شريف، داعياً إلى مواصلة الدعم بالزاد والرجال حتى تحقيق النصر الكامل.

فيما إمتدح مشرف كتيبة الفرقان بالولاية الشمالية الاستاذ دفع الله عبد الله مجاهدات وتضحيات الكتيبة فى كافة محاور القتال دفاعا عن تراب هذا الوطن ومكتسباته كما اشاد بجهود الخيرين الذين ساهموا فى قافلة الدعم والاسناد المتجهة للمقاتلين في الخطوط الأمامية.

أمير كتيبة الفرقان بالولاية الاستاذ عيسى موسى عيسى أوضح فى حديثه أن القافلة تحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية والعينية والادوية مهنئا الشعب السوداني والقوات المسلحة بتحرير مدينة ود مدني وانتصارات القوات المسلحة في مختلف جبهات القتال وترحم على أرواح شهداء معركة الكرامة وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وفك أسر المأسورين .

هذا وفى ختام الاحتفال كرمت كتيبة الفرقان والي الولاية الشمالية ورئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا وقائد قوات الاحتياط وأمير كتيبة الفرقان المركزية ومشرف الكتيبة بالمركز ومدير شركة سنابل القومية المحدودة ومدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وعدد من القيادات المجتمعية تقديرا وعرفانا لدورهم الكبير فى دعم برامج وانشطة الكتيبة المختلفة وقافلة الدعم والاسناد للمقاتلين في الخطوط الأمامية.

سونا