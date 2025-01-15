وزارة الخارجية: توجيهات عليا صارمة لحفظ الأمن وإنفاذ حكم القانون واتخاذ كل ما يلزم لضمان عدم تكرار حادثة (كمبو طيبة)

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن صدور توجيهات عليا وصفتها بـ(الصارمة) لحفظ الأمن وإنفاذ حكم القانون؛ باتخاذ كل ما يلزم لضمان عدم تكرار حادثة كمبو طيبة بولاية الجزيرة، والتعامل الحاسم مع أي بوادر من هذا القبيل للقضاء عليها في مهدها.

وشددت الخارجية، على أن حادثة (كمبو طيبة) ستخضع للتحقيق الدقيق وسينال المسؤولون عن ذلك جزاءهم العادل.

وجدّدت وزارة الخارجية تأكيد التزام حكومة السودان وجميع أجهزتها بحكم القانون ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم التسامح أو التساهل مع أي انتهاك لهذه القواعد، أو اعتداء على الأبرياء وأخذ القانون باليد.

صحيفة السوداني