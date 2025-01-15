البرهان: مواطني ولاية الخرطوم سيرجعون قريباً ولن تتوقف الحرب إلا بالقضاء على هذا العدو

استقبلت جموع الشعب السوداني في مشهد فريد يؤكد تلاحم الجماهير مع قيادتها ، وإحتفاءً بانتصارات القوات المسلحة وعودة مدينة مدني لحضن الوطن، بالإضافة إلى دحر المتمردين، استقبلت السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان عقب عودته للبلاد بعد زيارة أفريقية وصفت بأنها ناجحة وحققت أهدافها.

وأصطف الآلاف من مواطني ولاية البحر الأحمر على جنبات مطار بورتسودان والطريق الرئيسة بالمدينة لاستقبال رئيس مجلس السيادة في لوحة تؤكد عظمة الشعب السوداني ووقوفه مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة والعزة ، وأكد المواطنيين المحتشدين تضامنهم ومساندتهم للقوات المسلحة” مرددة ” جيش واحد شعب واحد “مطالبه القيادة بحسم هذا التمرد”

وحيا رئيس مجلس السيادة الشهداء الذين بذلوا النفس والنفيس ومهروا دمائهم غالية في سبيل الوطن ووحدته وتحقيق الانتصارات وصوناً لسيادة السودان ، كما حيا الشعب السوداني وصموده في وجه هذه المليشيا الإرهابية وقال ” حديثنا معهم قدام “.

وتقدم رئيس المجلس السيادي خلال مخاطبته الجماهير التي احتشدت لاستقباله بكورنيش النيل ببورتسودان بالتهنئة لمواطني ولاية الجزيرة ولكل الشعب السوداني بتحرير مدينة ود مدني، مشيداً ببساله القوات المسلحة في الفاشر وصمودهم لهزيمة ودحر المليشيا الإرهابية، مثمناً وقوف وصمود الشعب السوداني في خندق واحد في وجه المؤامرات التي تحاك ضده.

وقال رئيس المجلس السيادي إن الانتصارات ستتواصل ولن تتوقف الحرب إلا بالقضاء على هذا العدو، مطالباً المواطنين الذين تعرضوا للانتهاكات من مليشيا آل دقلو الإرهابية بعدم أخذ الحقوق بأنفسهم وعدم تنفيذ القانون بأيديهم وتسليم كل من شارك في هذه الجرائم للسلطات المختصة، وقال “نحن قوات مسلحة نظامية نتعامل وفق القوانين والأعراف الإنسانية ولسنا مليشيا” .

وأعلن رئيس المجلس السيادي أن مواطني ولاية الخرطوم سيرجعون قريباً كما سيرجع كل المواطنين إلى ديارهم وقال “عهدنا مع الشعب السوداني ولن يهدأ لنا بال إلا بالقضاء على هذه المليشيا المتمردة ودحرها”.