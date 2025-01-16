رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وزير الخارجية والهجرة المصري

إلتقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن *عبد الفتاح البرهان*، الاربعاء، وزير الخارجية والهجرة المصري، د. بدر عبد العاطي ، بحضور الدكتور علي يوسف وزير الخارجية.

وفي تصريحات صحفية قال وزير الخارجية المصري د. بدر عبدالعاطي أنه نقل رسالة من الرئيس المصري لشقيقه رئيس مجلس السيادة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الرسالة أكدت حرص مصر على الاستمرار في دعم الدولة السودانية ومؤسساتها للحفاظ على وحدتها ومساندة الأشقاء في السودان، وإستضافة مصر للسودانيين وتقديم كل أوجه الرعاية الممكنة لهم.

وأوضح أن زيارته للسودان جاءت بتكليف من فخامة الرئيس المصري السيسي بضرورة تكثيف التواصل مع الأشقاء في السودان وتقديم كل أشكال الدعم السياسي للحفاظ على وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه، وقال” لقائى مع رئيس مجلس السيادة كان مهما وإيجابياً و نقلت خلاله تحيات وتقدير فخامة الرئيس السيسي لشقيقه البرهان ، وتمنياته للسودان المزيد من التطور والنماء والاستقرار.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية والتطورات الإيجابية التي تشهدها، وزيادة وتيرة التشاور السياسي بين البلدين، كما تناول اللقاء التطور في العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي خاصة بعد إنعقاد الملتقى الأول لرجال الأعمال في البلدين الذي عقد مؤخرا بالقاهرة لدعم التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين.

وأضاف ” نقلت لرئيس المجلس السيادي كل أوجه الرعاية التى تقدمها مصر للأشقاء السودانيين داخل الأراضي المصرية، منوهاً إلى أن رئيس مجلس السيادة أبدى تقديره لدور مصر تحت قيادة الرئيس السيسي الداعم للسودان في المحافل الإقليمية والدولية ، بما فى ذلك داخل الاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن رئيس مجلس السيادة عبر عن تقديره العميق للقيادة المصرية على استضافتها للسودانيين، وتهيئة المناخ المناسب لعقد امتحانات الشهادة السودانية لأكثر من ( ٢٨) ألف طالب داخل مصر ، منوهاً إلى اهتمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمستقبل الطلاب السودانيين .