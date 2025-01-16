السودان ومصر يتفقان على تفعيل كل آليات التعاون الثنائي بين البلدين

استعرض وزير الخارجية د. علي الشريف، مع وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، أوجه العلاقات الثنائية بين السودان ومصر. خلال جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين في بورتسودان.

وإتفق الوزيران على تفعيل كل آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وعقد لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين في شھر فبراير، وإقامة الدورة الثانية للمنتدى الإقتصادي السوداني المصري خلال شھر أبريل القادم في السودان.

خلال الجلسة جدد وزير الخارجية الشكر للشقيقة مصر على وقفتھا الداعمة للسودان وھو يخوض حرب الكرامة الوطنية، ومن جانبه فقد أكد وزير الخارجية المصري ثبات موقف بلاده الداعم لاستقرار السودان ووحدته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقد ناقش الوزيران باھتمام القضايا القنصلية بين البلدين، حيث جدد وزير الخارجية الشكر لجمھورية مصر العربية على استضافتھا لعدد كبير من المواطنين السودانيين خلال الحرب، وطلب تذليل إجراءاتھم الھجرية بما يجسد أواصر الأخوة والتضامن بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ وقد أكد وزير الخارجية المصري على إيلاء الحكومة المصرية العناية الكاملة للوجود السوداني في مصر، وأعلن موافقة القيادة المصرية على إعادة فتح القنصلية العامة للسودان في الاسكندرية وفق ترتيبات يتفق عليھا بين البلدين.

كما تناول الوزيران القضايا الإقليمية والدولية ذات الإھتمام المشترك حيث تطابقت الرؤى بينھما، واتفقا على استمرار التنسيق وتبادل الدعم في المحافل الاقليمية والدولية.

صحيفة السوداني