تدمير ١٥ مركبة قتالية وجرار يحمل دعما عسكريا و لوجستيا للمليشيا في الفاشر

تمكنت القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح والمقاومة الشعبية مسنودة بالمدفعية، تمكنت من تدمير خمسة عشر مركبة قتالية وعربة جرار كانت تحمل دعما عسكريا و لوجستيا للمليشيا.

كما أسفرت العملية عن إهلاك عدد من مستنفري المليشيا الذين قدموا من جنوب شرق الفاشر، فيما هرب مايقارب (170) فردا من قوات المليشيا الي إتجاهات مختلفة خارج مدينة الفاشر وهم يرتدون الملابس المدنية.

وقالت الفرقة السادسة مشاة في ايجازها الصحفي اليومي ان شهود عيان أكدوا حدوث إنسحابات كثيرة وسط قوات المليشيا من مدينة مليط متوجهين غرب الفاشر بعد الهزائم التي تعرضت لها من القوات المسلحة والقوات المشتركة مؤخرا في محور الصحراء.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة ان قواتها تمكنت من تدمير عشرة مسيرات إنتحارية أطلقتها المليشيا صوب إرتكازات القوات، فيما واصلت قوات العمل الخاص والمستنفرين القيام بعمليات تمشيط ونظافة واسعة في أحياء المدينة تم من خلالها القبض على عدد من المتعاونين والمتسللين.