الفريق إبراهيم جابر يتعهد بتسهيل عمل الفرق الطبية والصحية لإيصال المساعدات الإنسانية

تعهد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بتسهيل عمل الفرق الإغاثية وموظفي المنظمات الإنسانية، خصوصًا في المجال الصحي، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وأكد خلال لقائه الخميس بمكتبه مع وفد منظمة الطوارئ الإيطالية برئاسة السيدة روزيلا ميشو، حرص الحكومة السودانية والتزامها بتذليل جميع العقبات التي تواجه الفرق الإغاثية، بما في ذلك تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول للعاملين في المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الحقل الإنساني.

واطّلع الفريق إبراهيم جابر على سير العمل بمستشفيات السلام الإيطالية للقلب في كل من سوبا وكسلا والقضارف، واستمع إلى شرح مفصل عن برامج المنظمة الطبية في ظل الظروف الحالية، فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الإنسانية والطبية للمرضى. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية الأجنبية في تقديم الرعاية الصحية خلال فترة الحرب.

من جهتها، أعربت رئيسة منظمة الطوارئ الإيطالية، في تصريح صحفي عقب اللقاء، عن فخر المنظمة بعملها في السودان لأكثر من عشرين عامًا، مشيرة إلى استمرارها في تقديم خدماتها من خلال عيادة طب الأطفال في بورتسودان ومركز السلام لجراحة القلب في سوبا ومستشفى آخر مماثل في نيالا.

كما أشارت إلى أن عضو مجلس السيادة التزم بتلبية احتياجات عيادات مرضى القلب في نيالا، بما في ذلك تسريع إجراءات تأشيرات الدخول للعاملين في المنظمة، مما يسهم في تعزيز خدماتها الإنسانية والطبية في البلاد.

سونا