المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية يعاود نشاطه من داخل ولاية الخرطوم

استقبل والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بمكتبه، الخميس، وفد المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية برئاسة الدكتور زكي محمد البشير، الأمين العام للمجلس، بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، الأستاذ الهادي عبدالسيد، والدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، المدير العام لوزارة الصحة والوزير المكلف.

جاء اللقاء لبحث الترتيبات الخاصة باستئناف المجلس لنشاطه في الولاية، بما يشمل إعادة الإعمار، وتعزيز المهام المهنية المتعلقة بالمؤسسات الصحية والعلاجية، وضبط أداء الكوادر الطبية، بالإضافة إلى إصدار تراخيص مزاولة المهنة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأشاد والي الخرطوم بالجهود المستمرة التي يبذلها المجلس، داعيًا جميع مؤسسات الدولة لاستئناف عملها في ظل التقدم الملحوظ في تعزيز الأمن والاستقرار بالولاية. وأكد أهمية الكوادر الطبية التي استعانت بها الولاية قبل وأثناء فترة الحرب، مشددًا على ضرورة وجود المجلس لضمان جودة الأداء الصحي، والحد من الأخطاء الطبية، وتأكيد الالتزام بمنح تراخيص مزاولة المهنة.

كما أشار الوالي إلى التحديات التي واجهت الولاية في تشغيل المؤسسات العلاجية خلال فترة الحرب، والتي تم التغلب عليها بفضل جهود المتعاونين والمتطوعين، موضحًا أن تلك المرحلة قد تم تجاوزها بنجاح.

من جانبه، أكد الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، مدير عام وزارة الصحة، على دور المجلس في تأهيل المتعاونين والمتعاقدين بالمرافق الصحية في الولاية خلال فترة الحرب. وأضاف أن الوزارة تعمل على توفيق أوضاعهم بشكل مناسب لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

دكتور زكي محمد البشير الأمين العام للمجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية شكر حكومة الولاية وترحيبها بخطوة عودة المؤسسات لإستئناف نشاطها تجاه الدولة والمجتمع مؤكدا سعي المجلس وبالتنسيق مع كل الجهات ذات الصله لخلق بيئة تدعم العمل في الحقل الطبي والصحي وقال أن المرتكز الأساسي لعمل المجلس هو الممارسة البشرية وجودة تقديم الخدمة مع السعي في عمليه الاعمار واستقرار العمل وجودته.

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