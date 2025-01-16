القوات المسلحة السودانية تستنكر القرار الجائر الذي صدر ضد البرهان

تستنكر القوات المسلحة السودانية القرار الجائر الذي صدر الخميس من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان زعيم الأمة السودانية وقائد حرب الكرامة الوطنية، التي تخوضها قواتنا وشعبنا ضد مرتزقة ومليشيا آل دقلو الإرها_بية، كما نستهجن الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمس أي من قادة القوات المسلحة .