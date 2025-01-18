الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم يقف على جهود معالجة أزمة المياه بالولاية

تفقد الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، الأستاذ الهادي عبد السيد، برفقة لجنة إدارة أزمة المياه، الجهود المبذولة لتوفير المياه للمواطنين، وذلك بعد توقف محطة مياه المنارة وعدد من الآبار نتيجة انقطاع التيار الكهربائي القادم من مروي.

وأكد الأمين العام أن الجهود مستمرة في محليات كرري وأم درمان لتأمين محولات كهربائية ذات كفاءة عالية لتشغيل الآبار كحل بديل للمحطات النيلية. وأوضح أن والي الخرطوم يتابع تلك الجهود عن كثب، في حين يواصل المديرون التنفيذيون بذل جهود موازية للتعامل مع الأزمة.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمحلية أم درمان، سيف الدين مختار، بجهود إدارة المياه بالمحلية في إيجاد حلول فعالة. كما أشار إلى مساهمة القوات المسلحة في دعم تلك الجهود، مطمئنًا المواطنين بأن مولدات لتشغيل بعض الآبار قد تم توفيرها، مع التأكيد على أن تشغيل باقي الآبار سيتم قريبًا.