سفارة السودان بجوبا تدعو السودانيين بالجنوب لتوخي الحيطة والحذر وتشيد بخطاب الرئيس سلفاكير

دعا سفير السودان بجوبا عصام كرار، مواطني السودان بدولة جنوب السودان بتوخي الحيطة والحذر حتى تنجلي سحابة الصيف التي خيمت على مجتمع البلدين المتسامح وعدم السماح للاصوات الشاذة باثارة الفتن والترويج القيم الهدامة، مشيرا الى أن السفارة ظلت تتابع تصاعد الأحداث بجوبا وغيرها من مدن جنوب السودان جراء التعدي على ممتلكات المواطنين السودانيين.

وثمن السفير كرار في فيديو متلفز حصلت عليه (سونا) خطاب الرئيس سلفاكير ميارديت بشأن الأحداث المؤسفة في جوبا بدعوته الحكيمة للتهدئة وعدم اللجوء للعنف ورد الحقوق بالسبل المشروعة دون اخلال بحق الآخرين في العيش في كنف آمن وعدم أخذهم بجريرة غيرهم بل كانو أكثر نبذا وادانة لها.

وأشار في هذا الخصوص إلى ما اتخذه رئيس مجلس السيادة بتكوين لجنة تحقيق في التجاوزات التى حدثت بالجزيرة وضبط المتورطين في الأمر تأسيسا صادقا على إلتزام عميق بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما اشاد بالأجهزة الأمنية في جنوب السودان بانتشارها الواسع لضبط الأمن ومنع الانفلات بصورة عامة وحماية ممتلكات المواطنين السودانيين بمواصلة جهدهم لضبط الأوضاع.

وجدد التأكيد للمواطنين في جنوب السودان بالعاصمة جوبا والمدن الأخرى للتحلي بالحكمة والوعي المطلوب وعدم الانجرار وراء دعاوى التفرقة والخصومة والمبادرة ببث خطاب الطمأنينة في اوساط مجتمعاتهم وتفويت الفرصة على من يقتات من الشباب بأن يزرع الفتنة بين الأشقاء في سعي البلدين الدؤوب لتعزيز علاقاتهما وتعظيم فائدة الشعبين.

وذكر السفير كرار مواطني جنوب السودان بتقديمهم محاسن الخصال وترحيبهم باشقائهم في السودان حيث كانو عند حسن الظن بهم.