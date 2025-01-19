عودة تدريجية لخدمة شبكة زين في مدينة ود مدنى خلال الايام المقبلة

أعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) عن استئناف خدمة شبكتها تدريجيًا في مدينة ود مدني وبعض مناطق ولاية الجزيرة، وذلك بعد جهود مكثفة من الفرق الفنية لتشغيل عدد من الأبراج التي تغطي حاليًا أجزاء من المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على توسيع التغطية لتشمل كامل المدينة في الأيام القليلة القادمة، حيث يتم توفير الاحتياجات اللوجستية والوقود لضمان استدامة الخدمة وتحسين جودتها.

في الوقت نفسه، تواصل الفرق الهندسية أعمال الصيانة للأجهزة والمعدات والمقسم الرئيسي في ود مدني، بالإضافة إلى خطوط الألياف الضوئية التي تعرضت للتدمير، بهدف استعادة الشبكة بالكامل وتحسين الخدمة.

وأكدت الشركة التزامها بتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها رغم التحديات التي تواجهها، ووجهت شكرها لمشتركيها على صبرهم وثقتهم المستمرة.

سونا