كيان وحدة شعب النوبة يحتفل بالذكرى ٦٩ للاستقلال واستعادة ود مدني

احتفل كيان وحدة شعب النوبة بولاية جنوب كردفان بالذكرى ٦٩ لاستقلال السودان المجيد و استرداد مدنى حاضرة ولاية الجزيزة .

وحيا الوالى محمد ابراهيم عبدالكريم الرعيل الاول من صناع الاستقلال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من الرجال والنساء ذلك بتلاحم شعبي ووحدة قوية فحريا بنا ان نقف ونخلد التاريخ. داعيا الى نبذ القبلية والجهوية والعنصرية والتمسك بالوحدة والهوية السودانيه لمواجهة الاعتداء. محذرا اى جهه تحاول زعزعة امن الشعب السوداني.

واكد رعايته لأسر الشهداء فى معركة الكرامة موجها وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية بتخصيص قطعة أرض سكنية ممبزة .وقال الوالى ان استرداد مدنى يعنى استعادة سلة غذاء السودان .مشيدا بالقرارات التى اتخذتها رئاسة مجلس السيادة الإنتقالي بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة اى من ثبت ضده المشاركة والتعاون مع المتمردون. مطمئنا مواطني٠٠٠ الولاية بان الحكومة تلاحق كل متعاون مع قوات الدعم السريع المتمردة والحركة الشعبية جناح الحلو وحتى المساندين بالخدمة المدنية بالقانون.

فيما حيا اللواء الركن فيصل مختار الساير قائد الفرقة ١٤مشاه ، ثضحيات ابناء النوبة فى جنوب كردفان من صناع الاستقلال المجيد وقال ان استقلال السودان مناسبة وطنية لها مكانة عالية في قلوب الشعب السوداني.

وقال ان كيان وحدة شعب النوبة بولاية جنوب كردفان قدم الدعم والسند للقوات المسلحة اسود الجبال. واصفا كافى طيار البدين رئيس الكيان بالرجل الشجاع لا يهاب قولة الحق والصادق الامين لوطنه. داعيا الادارة الاهلية بلعب دور اكبر فى التعايش السلمى ورتق النسيج الاجتماعي. من جانبه أوضح العميد والامير كافى طيار البدين رئيس كيان وحدة شعب النوبة ان الاحتفال بالذكرى ٦٩ لاستقلال السودان المجيد واعادة حاضرة ولاية الجزيزة مدنى لحضن الوطن يؤكد مدى اهتمام الكيان بالقضايا الوطنيه التى تجسد معانى التلاحم والتماسك الاجتماعي. مطالبا حكومة الولاية بتسليح المستنفرين لدحر العدو الذي ارتكب جرائم فى حق الابرياء العزل والأطفال.

يتمثل في مليشيا الدعم السريع المتمردة والحركة الشعبية جناح الحلو..