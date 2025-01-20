عبدالله يحي يقف على خطط ولاية الخرطوم لاعادة الإعمار

التقى المهندس عبد الله يحيى، عضو مجلس السيادة الانتقالي، بوالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، خلال زيارته للولاية، وذلك بحضور اللواء ركن حافظ التاج، مدير مكتب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وعضو القيادة الجوالة، بالإضافة إلى أمين حكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد، والمديرين العامين لوزارتي الصحة والثقافة والإعلام والسياحة، وممثل هيئة أمن ولاية الخرطوم.

تناول اللقاء أهمية دعم حكومة ولاية الخرطوم في ظل ظروف الحرب وجهود إعادة الإعمار من خلال مشاريع البنية التحتية التي تستدعي دعماً مباشراً من الحكومة الاتحادية. وأشاد عضو مجلس السيادة بصمود حكومة الولاية ودورها في مساندة الأسر التي التزمت بالبقاء في منازلها طوال فترة الحرب، مؤكدًا أهمية التركيز على تحسين الخدمات في الخرطوم وبقية الولايات المتضررة.

وأوضح أن لجنة قومية لإعادة الإعمار قد تم تكليفها وبدأت عملها بالفعل، حيث عقدت عدة اجتماعات لوضع خطط إستراتيجية لإعادة الإعمار، مع إعطاء الأولوية لدراسات تسبق التنفيذ، خصوصًا في مجالات الطرق، الكهرباء، المياه، والمؤسسات الصحية والتعليمية، نظرًا لأن التحدي الأساسي في البلاد الآن يكمن في الإعمار والتنمية.

من جانبه، أعرب والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان عن تقديره لهذه الزيارة، التي جاءت للوقوف على صمود الولاية واستعراض خطط التنمية والإعمار التي تقدمها الحكومة الاتحادية لدعمها. وأشار إلى الدراسات التي تم إعدادها كخطوة أولى للإعمار، مؤكدًا الحاجة إلى الإسناد والدعم اللوجستي لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تُعدّ أساسية للمرحلة الحالية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وعودة الحياة للمواطنين.

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