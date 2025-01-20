بشير مرسال حسب الله: رفض حكومة وشعب ولاية جنوب دارفور لأي محاولة تستهدف الانتقاص من الإرادة الوطنية

أعربت حكومة ولاية جنوب دارفور، بقيادة الوالي المكلّف بشير مرسال حسب الله، في بيان أصدرته الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديد للإجراءات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. ووصفت هذه الإجراءات بأنها تعدٍ سافر على سيادة السودان وتدخل مباشر في شؤونه الداخلية، بما يخالف الأعراف والقوانين الدولية. يأتي هذا البيان في وقت يلتف فيه السودانيون حول قيادتهم، متأثرين بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة، والقوات المشتركة، وجهاز المخابرات، والمستنفرون، عبر استرداد حاضرة ولاية الجزيرة من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وأكد البيان رفض حكومة وشعب ولاية جنوب دارفور لأي محاولة تستهدف الانتقاص من الإرادة الوطنية أو المساس بوحدة الشعب السوداني، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدولة وحقها المشروع في إدارة شؤونها الداخلية بعيدًا عن الضغوط والإملاءات الخارجية، تحت القيادة الرشيدة للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات الجائرة لن تزيد الشعب السوداني إلا تماسكًا وإصرارًا على دعم قواته المسلحة، التي تعمل على تعزيز السلام والاستقرار في البلاد. وأضاف أن التدخلات الخارجية تصبح أكثر خطورة في ظل تغاضي الإدارة الأمريكية عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع، المدعومة من دولة الإمارات، ضد المدنيين العزّل، خصوصًا في معسكرات النازحين بمدينة الفاشر وفي قرى النيل الأبيض.