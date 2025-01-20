شركة كهرباء السودان القابضة المحدودة تطمئن المواطنين على اصلاح اضرار محطة دنقلا التحويلية

طمأنت شركة كهرباء السودان القابضة المواطنين باصلاح العطل الناجم عن حريق محطة دنقلا التحويلية اليوم.

موضحة ان السبب الرئيسي هو انفجار طائرة مسيرة والذي قد تسبب في انقطاع التيار في عدة مواقع نتيجة لهذا الهجوم وطمأنت الشركة فى بيان لها اليوم المواطنين الكرام بأن الفريق الفني من مهندسين وفنيين وعمال في موقع الحدث لتقييم الأضرار والعمل على اصلاحها فى اسرع فرصة ممكنة، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا.

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