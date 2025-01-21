مجلة سوداناو تعاود الاصدار بعد توقف دام لاكثر من عامين

تعاود مجلة سوداناو الاصدار بعد توقف دام لاكثر من عامين لاسباب الحرب الطاحنة الدائرة في البلاد منذ تمرد مليشيا “الدعم السريع” على القوات المسلحة السودانية في 15 أبريل من العام 2023.

و استهدف التمرد مقدرات البلاد وتدمير البنى التحتية وكافة المنشآت و مرافق الدولة فضلا عن استهدافها المدنيين وهو امر وثقته اجهزة الاعلام العالمية فضلا عن الاعلام الاقليمي والمحلي والمنظمات الغربية والاممية.

وسوداناو ليست ببعيدة عن ذلك التدمير، فقد تعرض مقرها الرئيس بشارع الجمهورية داخل مبنى وكالة السودان للانباء الذى يتوسط المسافة بين القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والقصر الجمهوري للقصف والتدمير.

واضطر محرروها والعاملون بها للنزوح و تفرقوا بين نازح في الولايات ولاجئ في بلاد العالم المختلفة .

الا ان ما تشهده البلاد من انتصارات كبيرة حاليا وعودة الكثير من المناطق المحررة الى حضن الوطن ودحر المليشيا المتمردة فضلا عن البشريات بقرب ساعة الحسم كان خير حافز مكن اسرة التحرير من استجماع قوتها ومعاودة الصدور.

وتتمني ادارة المجلة ان يكون جمهورها معها في المسيرة القادمة شهودا على صمود وقدرة السودانيين على تجاوز تلك الازمات واستغلال كافة موارده للنهوض نحو المستقبل.

خلال هذه الفترة عملت الادارة بجد لتجديد محتوى المجلة وتحسين تجربتكم القرائية.

وتقدم لكم في هذا العدد مجموعة متنوعة من المقالات التي تغطي مواضيع عدة، من الثقافة والفن والرياضة إلى التكنولوجيا والعلوم، وكل ما يهمكم.