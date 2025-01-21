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قوات المليشيا المتمردة المتواجدة بمحلية أم رمته تعمل في النهب والسرقة والشفشفة فقط
اكد العميد ركن محمد اسماعيل قائد اللواء ٧٢ مشاة بالدويم استقرار الأوضاع الأمنية وهدوئها بالمنطقة الغربية الشمالية لمحلية الدويم ، واضاف أن القوات المسلحة والمستنفرين من المقاومة الشعبية في طواف مستمر لحماية المواطنين العزل بهذه القرى.
وقال قائد اللواء ٧٢ مشاة في تصريح ( لسونا ) إن ما قامت به المليشيا المتمردة في منطقة القطينة الغربية يعد امتدادا للأعمال الإجرامية للاعتداء على المواطنين الأبرياء العزل ، واشار إلى ان القوات المسلحة المتواجدة في منطقة العرشكول قامت بمطاردة القوات المعتدية واشتبكت معها في منطقة الاحامدة وكبدتها خسائر في العتاد .
وأضاف ان القوات المسلحة قامت باخلاء الجرحى والمصابين من منطقة القطينة الغربية لمستشفى مدينة الدويم كما شاركت في تشييع الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن الأرض والعرض على يد المليشيا المتمردة ، ودعا المواطنين لعدم الالتفات للشائعات وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية والمقاومة الشعبية قادرة للتصدي لأي محاولات يائسة للمليشيا المتمردة .
وابان ان قوات المليشيا المتمردة المتواجدة بمحلية أم رمته تعمل في النهب والسرقة والشفشفة فقط .
سونا