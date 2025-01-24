سياسية
تدشين توزيع تمور لعدد (4000) أسرة بولاية سنار مقدمه من مركز الملك سلمان للاغاثه
دشن وزير الصحة المكلف بسنار د. ابراهيم العوض احمد توزيع تمور لعدد 4000 أسرة متضررة بولاية سنار مقدمه من مركز الملك سلمان للاغاثه عبر منظمة الاشراق
وثمن وزير الصحة جهود المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب السوداني كما اشاد بمتابعة مفوضية العون الانساني الاتحادية والولائية وحرصها علي متابعة اوضاع المتضررين
من جهته أكد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى ان هذه هي ضربة البدايه لتوزيع التمور التي تستهدف كل محليات الولايه مشيرا إلى أن ضربة البدايه ستكون بمحليات سنجه وسنار والدندر
و حيا مفوضية العون الانساني الاتحادية بقيادة الدكتورة سلوى أدم بنيه لمتابعتها لأوضاع المتضررين بولاية سنار من احداث الحرب مؤكدا ان الاعانات ستتواصل دعما للأسر المتضررة
ممثل منظمة الاشراق محمد المجتبى أكد ان المنظمة تعمل علي تغطية كافة محليات الولاية شاكرا مركز الملك سلمان علي هذه المساعدات الانسانية للشعب السوداني
من جهة اخري وقف وزير الصحة المكلف بسنار علي التدشين التجريبي لجهاز الرنين المغنطيسي بمستشفى سنار التعليمي تمهيدا لافتتاحه وتشغيله علي يد عضو مجلس السياده صلاح الدين ادم تور ووزير الصحة الاتحادي مؤكدا ان تشغيل جهاز الرنين المغنطيسي يخدم عدد كبير من الولايات.
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