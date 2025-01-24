تدشين توزيع تمور لعدد (4000) أسرة بولاية سنار مقدمه من مركز الملك سلمان للاغاثه

دشن وزير الصحة المكلف بسنار د. ابراهيم العوض احمد توزيع تمور لعدد 4000 أسرة متضررة بولاية سنار مقدمه من مركز الملك سلمان للاغاثه عبر منظمة الاشراق

وثمن وزير الصحة جهود المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب السوداني كما اشاد بمتابعة مفوضية العون الانساني الاتحادية والولائية وحرصها علي متابعة اوضاع المتضررين

من جهته أكد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى ان هذه هي ضربة البدايه لتوزيع التمور التي تستهدف كل محليات الولايه مشيرا إلى أن ضربة البدايه ستكون بمحليات سنجه وسنار والدندر

و حيا مفوضية العون الانساني الاتحادية بقيادة الدكتورة سلوى أدم بنيه لمتابعتها لأوضاع المتضررين بولاية سنار من احداث الحرب مؤكدا ان الاعانات ستتواصل دعما للأسر المتضررة

ممثل منظمة الاشراق محمد المجتبى أكد ان المنظمة تعمل علي تغطية كافة محليات الولاية شاكرا مركز الملك سلمان علي هذه المساعدات الانسانية للشعب السوداني