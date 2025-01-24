الاعيسر: جيشنا الباسل يتقدم

الحمد لله الذي يسَّر لشعبنا السير في طريق النضال والانتصارات بكل شموخ واعتزاز ورجولة “غير مسبوقة” وعزيمة لا تقبل الانكسار.

إن انتصارات جيشنا القوي في الخرطوم بحري والفاشر وفي كردفان وعدد من محاور القتال تمثل نقطة فارقة في مسيرتنا نحو استعادة الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب. فكل خطوة نخطوها هي نتيجة تضحيات أبناء هذا الوطن الأبطال الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيله.

تقدم جيشنا الباسل، مع القوات المساندة والمستنفرين، هو شهادة حية على وحدة شعبنا وصلابته في الدفاع عن أرضه وكرامته. ولن يهدأ لنا بال حتى نرى كامل تراب وطننا في أمان واستقرار وسلام وتقدم وازدهار.

إن التماسك الشعبي والإرادة القوية هما الدافع الأساسي الذي يعطينا الثقة لجيشنا وكل الشعب السوداني بأن النصر قريب، وأن الله لن يضيع جهود أبناء هذا الوطن الشامخ.

نسأل الله أن يحفظ وطننا من كل سوء، وأن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح. الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، سائلين الله أن يسكنهم فسيح جناته.

جيشنا الباسل يتقدم بكل عزم وقوة في عدد من المحاور، والميليشيات تنهار ليل نهار. وسيستمر المسير بعزيمة لا تلين حتى القضاء على كل الميليشيات والتمرد والمرتزقة وأعوانهم في الداخل والخارج. وبفضل الله وتوفيقه، سنحقق النصر الكامل قريبا، ويعود الوطن إلى عافيته وسلامه بإذن الله.

خالد الإعيسر

وزير الثقافة والإعلام

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية

الجمعة، 24 يناير 2025م.