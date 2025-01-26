السلطة القضائية تعلن البدء فى إعادة تأهيل المحاكم لولايتي سنار والجزيرة

أعلن الناطق الرسمي للسلطة القضائية السودانية أنه بدأ العمل فورا لإعادة تأهيل محاكم ولايات سنار والجزيرة ، والتي تم تحريرها من دنس التمرد .

وأفاد الناطق الرسمي للسلطة القضائية أن رئيس الجهاز القضائي بولاية سنار تفقد المحاكم بالولاية فور تحرير المدينة ، ووقف على ترتيبات استئناف العمل القضائي بمحاكم ولاية سنار.

وبشر الناطق الرسمي بسلامة كافة ملفات القضايا وتسجيلات الأراضي في محاكم سنجة ، كركوج ، أبوحجار ، السوكي ، إلا أن ملفات المحاكم بمحليتي الدندر وودالنيل قد تعرضت ملفات القضايا فيها للنهب والحرق.

وأكد الناطق الرسمي للسلطة القضائية أن العمل بجميع محاكم سنار يسير بصورة طبيعية ، عدا العمل الجنائي ، والذي يرتبط بعودة العمل في سجن سنجة.

هذا وقد وصل إلى مدينة ودمدني رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة ومدير الشرطة القضائية فور تحريرها ويجري الأن ترتيب الملفات وحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بمحاكم ولاية الجزيرة.