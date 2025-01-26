رئيس هيئة الأركان: إلتقاء عدد كبير من الجيوش داخل مقر القيادة العامة من أجل أرواح الشهداء

(سونا) – قال رئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين إن التقاء عدد كبير من الجيوش داخل مقر القيادة العامة تم من أجل أرواح الشهداء .

وأكد الحسين في أول خطاب له أمس بعد فك حصار القيادة العامة للجيش أنهم يحتفلون اليوم بانتصارات الجيش واصفا الانتصارات التي تمت في شهر رجب بانها انتصارات مباركة وفتح كبير للجيش وللشعب السوداني ،وقال إن التقاء متحركات بحري ووادي سيدنا وام درمان جاء على ارواح الشهداء الذين حافظوا على القيادة العامة وافتدوها بارواحهم لرمزيتها للجيش السوداني .

وجزم رئيس هيئة الاركان ان فك حصار القيادة العامة نقطة بداية لتاريخ جديد للقوات المسلحة السودانية بعد المئة عام الأولى للجيش وهو تاريخ جديد للشعب السوداني.

وهنأ الحسين الموجودين من الضباط والجنود بالقيادة العامة ،وتابع : نحمد للموجودين أنهم صبروا وقدموا ارتال من الشهداء داخل القيادة”. وأضاف مترحما عليهم : جميعهم قبروا داخل القيادة العامة بالالاف من الضباط وضباط صف وجنود”.

واوضح ان النصر حافز للاندفاع لتطهير كل شبر من ارض السودان ،وعاهد رئيس هيئة الاركان قيادة الجيش والدولة والشعب السوداني ،وقال : لن نزل لامة الحرب حتى نطهر كل شبر من دنس مليشيا الدعم السريع .