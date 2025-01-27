سياسية

عقار: الحسم العسكري سيكون خيارنا الوحيد إذا فشلت فرص التفاوض

2025/01/27
malik agar2
مالك عقار
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إن هناك عوامل كثير لحسم الحرب أو استمراريتها
– ملف التفاوض لم يغلق ونحتاج لبيئة مواتية لاستئنافه
– على الوساطة خلق البيئة المواتية التي تضمن نجاح التفاوض
– الحسم العسكري سيكون خيارنا الوحيد إذا فشلت فرص التفاوض
– الحسم العسكري للمعركة لن يتأخر وتداعيات الحرب على المدنيين قد تستمر لفترة طويلة
– المدنيون عادوا إلى منازلهم في مناطق سيطرة الجيش وسنعمل على توفير الخدمات لهم
– لجنة التحقيق التي شكلناها في أحداث ود مدني ستسلم نتائجها الثلاثاء المقبل
– القوات المسلحة والنظامية مهمتها حماية المواطنين ومن أخطأ سيقدم للعدالة ولا أحد فوق القانون
– نحتاج إلى مصالحات بين السودانيين وتقبل الآخر من أجل بناء دولة تتسع للجميع.
الجزيرة – السودان

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