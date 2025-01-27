عقار: الحسم العسكري سيكون خيارنا الوحيد إذا فشلت فرص التفاوض

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إن هناك عوامل كثير لحسم الحرب أو استمراريتها

– ملف التفاوض لم يغلق ونحتاج لبيئة مواتية لاستئنافه

– على الوساطة خلق البيئة المواتية التي تضمن نجاح التفاوض

– الحسم العسكري سيكون خيارنا الوحيد إذا فشلت فرص التفاوض

– الحسم العسكري للمعركة لن يتأخر وتداعيات الحرب على المدنيين قد تستمر لفترة طويلة

– المدنيون عادوا إلى منازلهم في مناطق سيطرة الجيش وسنعمل على توفير الخدمات لهم

– لجنة التحقيق التي شكلناها في أحداث ود مدني ستسلم نتائجها الثلاثاء المقبل

– القوات المسلحة والنظامية مهمتها حماية المواطنين ومن أخطأ سيقدم للعدالة ولا أحد فوق القانون