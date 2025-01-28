قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

استغرب العالم أجمع من البيان الذي أصدرته مليشيا الدعم السريع بعد تدميرها لكافة المستشفيات والمؤسسات الخدمية في الفاشر وآخرها المستشفى السعودي الذي تعرض لاستهداف مباشر بأكثر من 6 طائرات مسيرة ، إن هذا السلوك الإجرامي الذي يهدف إلى تقويض الخدمات الصحية للمدنيين يعكس مدى التحدي الذي تواجهه الإنسانية فقد ظل المستشفى السعودي رمزا للعطاء حيث قدم العلاج للمواطنين الذين يعانون من القصف المدفعي المتعمد من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة …

أشكر كل من أدان هذا الفعل الإجرامي و أخص بالذكر جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية نعمل جميعًا على أن لا تمر مثل هذه الجرائم والانتهاكات الإنسانية الخطيرة دون عقاب للمليشيا المتمردة.

رصد وتحرير – “النيلين”