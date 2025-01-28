رانيا فريد شوقي ضيف شرف “حسبة عٌمري” مع روجينا

تشارك النجمة رانيا فريد شوقي كضيف شرف بمسلسل ” حسبة عمري ” بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان ، محمود البزاوي ، نادين ومن تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

تقول رانيا فريد شوقي “عندما اتصلت بي المخرجة مي ممدوح وشرحت لي الدور وافقت علي الفور، لان روجينا صديقتي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية ، كما أن الورق بشكل عام ممتاز والدور الذي اشارك به ورغم انه ضيف شرف الا انه دور مؤثر علي مجري احداث المسلسل، وبدأت التصوير منذ يومين ، اقدم شخصية طبيبة بشرية”.

“روجينا ” هي سر موافقتي علي الظهور كضيف شرف في المسلسل ، لانها صديقتي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية، كما أن الورق بشكل عام ممتاز والدورالذي اشارك به ورغم انه ضيف شرف الا انه دور مؤثر علي مجري احداث المسلسل.

وبدأت التصوير منذ يومين ، اقدم شخصية طبيبة بشرية.

صدى البلد