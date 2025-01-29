تنسيق بين محلية مدني والغرفة التجارية لفتح الأسواق وإدخال السلع

اجتمع الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة والوزير المكلف، مساء الاثنين بمكتبه في رئاسة الوزارة بمدني، مع أعضاء الغرفة التجارية بالولاية.

وأعلن الأستاذ محمد المشرف، عضو الغرفة، دعم الغرفة الكامل للولاية ووقوفها حتى القضاء نهائياً على مليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكداً استعداد الغرفة للإسهام في عمليات البناء والتعمير والتأهيل، وتوفير السلع الأساسية والضرورية للولاية. وأوضح أن الغرفة التجارية ستدعم جميع برامج الولاية لضمان عودتها إلى وضع أفضل مما كانت عليه، مشيراً إلى التنسيق مع محلية مدني الكبرى لفتح الأسواق وإصدار التصاريح اللازمة للتجار لتسهيل إدخال السلع في الفترة المقبلة.

من جانبه، رحب الوزير بالجهود العملية التي تبذلها الغرفة التجارية، مشيداً بدورها الكبير في إعادة إعمار ما دمرته مليشيا الدعم السريع المتمردة. وأكد أن الوزارة تسخر كافة إمكاناتها لخدمة مواطني ولاية الجزيرة ومدينة مدني، سعياً لعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة أفضل.

سونا