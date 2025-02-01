بعد التقدم الكبير في محور أمبدة والي الخرطوم يقف على إجلاء مئات الاسر من أمبدة

مع تقدم متحركات نظافة أمبدة من أفراد المليشيا الإرهابية خرجت العديد من الاسر التي كانت تحت الحصار الذي تفرضه المليشيا واتخاذ المواطنين كدروع بشرية خشية هجمات الجيش.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة يرافقه قائد الدفاع الجوي قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية الفريق ركن عبدالخير عبدالله ناصر واللواء دكتور أمير سليمان ممثل جامعة كرري ومدير شرطة ولاية الخرطوم بالإنابة اللواء محمد سلمان الحسن وممثل هيئة أمن ولاية الخرطوم زاروا المواطنين الذين تم اجلاءهم بواسطة القوات المسلحة من داخل الحارات التي تم تحريرها.

والي الخرطوم أعرب عن تقديره للتضحيات التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين وحرصهم على حياة المواطنين واجلاءهم للمناطق الآمنة التي تتوفر فيها الخدمات.