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شرطة ولاية الجزيرة تنشر قواتها بمحليتي الكاملين وأم القرى عقب تحريرهما من المليشيا المتمردة
كشف العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة أن شرطة ولاية الجزيرة قامت بنشر منسوبيها في محليتي الكاملين وأم القرى بصورة فورية عقب قيام القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة الوطنية بتطهيرهما من دنس مليشيا آل دقلو المتمردة.
وأضاف بأن القوات شرعت في الترتيبات اللازمة لمباشرة العمل بجوانبه الأمنية والخدمية وفقاً لخطة مدروسة أجازتها رئاسة قوات الشرطة تهدف إلى الإسراع بإستعادة الخدمات الشرطية في كافة المناطق المحررة
ودعا الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة في حديثه *للمكتب الصحفي للشرطة* المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مركبات أو ممتلكات حتى يتم حصرها وتسليمها لأصحابها.
المكتب الصحفي للشرطة