بعد مهاجمة أحمد حلمي بسبب كارمن سليمان.. كيف علقت منى زكي؟

تصدرت الفنان أحمد حلمي، مؤشرات البحث بعد أزمته اللقطة العفوية التي حدثت في السعودية، حين سلّم على زوج كارمن سليمان وسأله عن جنسيته، ثم مازحه لأنه مصريًا.

ولم يعلق أحمد حلمي في بداية الأمر على تعليقات الجمهور، بشأن مِزاحه مع زوج كارمن سليمان، وكذلك منى زكي، حتى قررت الفنانة اليوم نشر «ستوري» عبر حسابها بـ«انستجرام»، لجملة قالها الممثل أنتوني هوبكنز.

وقال أنتوني في الجملة: «الناس حين لا يستطيعون التقليل منك أو السيطرة عليك، يحاولون تغيير النظرة التي يُنظر إليك بها»، ولكن لم تشير منى إذا كانت تعلق على ما حدث مع حلمي أم لا.

ومؤخرًا، تعرض حلمي لبعض الانتقادات الحادة وهجوم كبير تعرض له الفنان أحمد حلمي خلال الساعات الماضية بسبب جملة قالها أثناء عرض مسرحيته «بني آدم»، والتي يتم عرضه ضمن موسم الرياض، وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحمد حلمي أثناء عرض المسرحية، وهو يتحدث مع مصطفى جاد، ملحن أغنية مسرحيته وزوج المطربة كارمن سليمان، وأظهر الفيديو أحمد حلمي، وهو ينكر معرفته ب«جاد» قائلًا بمزاح: «أنت مين؟»، ليجيبه الأخير بأنه «مصري»، فيرد «حلمي» قائلًا: «مصري وقاعد صف أول أكيد معزوم»، ما جعله يتعرض لانتقادات لاذعة، إذ اعتبر البعض أن هذا حديثه يسخر من المصريين، ويعد إساءة بالغة.

المصري اليوم